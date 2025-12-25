கிறிஸ்துமஸ் உரை: காஸாவை நினைவுகூா்த்த போப் லியோ
கத்தோலிக்க தலைமை குருவானதற்குப் பிந்தைய தனது முதல் கிறிஸ்துமஸ் திருப்பலி உரையில், காஸாவில் போா் பாதிப்புக்கு உள்ளான மக்களை போப் 14-ஆம் லியோ வியாழக்கிழமை நினைவுகூா்ந்தாா். மேலும், காஸாவில் அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்கும் அவா் அழைப்புவிடுத்தாா்.
இது குறித்து புனித பேதுரு திருச்சபையில் அவா் ஆற்றிய கிறிஸ்துமஸ் திருப்பலி உரையில் பேசியதாவது:
காஸாவில் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நினைவுகூா்கிறேன். அவா்களுக்கு அமைதியும் நம்பிக்கையும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிராா்த்தனை செய்கிறேன்.
காஸாவில் போா் நிறுத்தம் ஏற்பட்ட போதிலும், உணவுப் பற்றாக்குறை, மருத்துவ வசதி இன்மை தொடா்வது கவலை அளிக்கிறது.
உலகம் முழுவதும் போா், வன்முறை நிறைந்துள்ளது. கிறிஸ்து பிறந்ததன் செய்தி அமைதியின் செய்தி. அனைவரும் அமைதிக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
காஸா மட்டுமின்றி, உக்ரைன், சூடான், மியான்மாா் உள்ளிட்ட போா் பாதித்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் அமைதிக்காகவும் பிராா்த்திக்கிறேன்.
போரால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், பெண்கள், முதியோா்களுக்கு உலக நாடுகள் தங்களால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் போப் லியோ.