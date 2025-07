ரோமில் எரிவாயு நிலையம் வெடித்ததில் 20 பேர் காயம்

காயமடைந்தவர்கள் அல்லது அருகிலுள்ள கட்டடங்களில் சிக்கியவர்கள் யாரேனும் இருக்கிறார்களா என்று சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவதும் சோதனை செய்து வருவதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

வெடி விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Summary

A gas station exploded early on Friday in southeastern Rome, injuring at least 20 people, including eight police officers and a firefighter, local authorities and rescuers said.