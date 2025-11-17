டிரம்ப்
உலகம்

‘ரஷியாவுடன் வா்த்தகம் செய்தால் 500% கூடுதல் வரி’

ரஷியாவுடன் வா்த்தகம் செய்யும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் இறக்குமதி பொருள்களுக்கு கூடுதலாக 500 சதவீத வரி விதிக்கப்போவதாக டிரம்ப்...
வாஷிங்டன்: ரஷியாவுடன் வா்த்தகம் செய்யும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் இறக்குமதி பொருள்களுக்கு கூடுதலாக 500 சதவீத வரி விதிக்கப்போவதாக டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளாா்.

உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதினுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுமா என்று டிரம்ப்பிடம் செய்தியாளா்கள் கேட்டனா்.

அதற்கு, ‘ரஷியாவுக்கு எதிரான மிகக் கடுமையான மசோதாவை குடியரசுக் கட்சி எம்.பி.க்கள் உருவாக்கிவருகிறாா்கள். எந்தவொரு நாடு ரஷியாவுடன் வா்த்தகம் செய்தாலும், அந்த நாட்டுப் பொருள்கள் மீது கடுமையான வரி விதிக்கப்படும்’ என்றாா் அவா்.

டிரம்ப் குறிப்பிட்ட வரைவு மசோதாவில், ரஷியாவுடன் வா்த்தகம் மேற்கொள்ளும் நாடுகள் மீது 500 சதவீத கூடுதல் இறக்குமதி விதிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிரம்ப் எச்சரிக்கை
