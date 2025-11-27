சீனா: ரயில் விபத்தில் 11 போ் உயிரிழப்பு

உலகம்
சீனா: ரயில் விபத்தில் 11 போ் உயிரிழப்பு
சீனாவின் தென்மேற்கு நகரமான குன்மிங்கில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளா்கள் மீது சோதனை ரயில் ஒன்று மோதியதில் 11 போ் உயிரிழந்தனா்.
இது குறித்து அதிகாரிகள் கூறியதாவது: யுன்னான் மாகாணத்தின் தலைநகா் குன்மிங்கில் உள்ள லூயாங்ஜென் ரயில் நிலையத்தில் இந்த விபத்து நடந்தது. இதில் 11 போ் உயிரிழந்தனா்; 2 போ் காயமடைந்தனா் என்று சீன ரயில்வே குன்மிங் குரூப் நிறுவனம் தெரிவித்தது.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விபத்தைத் தொடா்ந்து ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு செய்தி நிறுவனமான ஜின்ஹுவா தெரிவித்துள்ளது.