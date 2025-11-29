ஹாங்காங் குடியிருப்பு தீ விபத்து: மீட்புப் பணிகள் நிறைவு!
ஹாங்காங்கின் டை போ பகுதியில் பெரும் தீவிபத்தில் சிக்கிய வாங் ஃபுக் கோா்ட் குடியிருப்பு தளத்தில் உயிருடன் சிக்கியிருக்கக் கூடியவா்களை மீட்கும் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தன.
சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 128-ஆக உயா்ந்துள்ளது. விபத்துக்குப் பிறகு சுமாா் 200 போ் காணாமல் போயுள்ள நிலையில், தீயணைப்பு வீரா்கள் ஒவ்வொரு தளமாக உடல்களைத் தேடி வருகின்றனா். எனவே, விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
இந்த விபத்து, ஹாங்காங்கில் 1957-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தீவிபத்துக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மிக மோசமான சம்பவமாகக் கருதப்படுகிறது.
31 தளங்களைக் கொண்ட எட்டு வானுயா் குடியிருப்புக் கட்டடங்களைக் கொண்ட இந்த வளாகத்தில், புதன்கிழமை திடீரெனப் பரவிய தீயில் ஆயிரக்கணக்கானவா்கள் சிக்கிக் கொண்டனா். தீயின் தீவிரத்தாலும், புகையின் அளவாலும் மீட்புப் பணிகளில் மிகவும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
தீயணைப்பு அதிகாரி ஆண்டி யூங் கூறுகையில், ‘ஏழு கட்டடங்களில் தீ அபாய எச்சரிக்கை ஒலி அமைப்பு முழுமையாக செயல்படவில்ை. இதனால், அந்த கட்டடங்களில் வசித்தவா்கள் தீவிபத்தை தாமாகத்தான் அறிந்து தப்ப முயன்றனா். இதுவும் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதற்கு காரணமாக அமைந்தது’ என்றாா்.
ஜின்பிங் இரங்கல்: இந்த தீவிபத்தில் உயிரிழந்தவா்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங், மீட்புப் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொண்டு, உயிரிழப்புகளைக் குறைக்குமாறு ஹாங்காங் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த விபத்து தொடா்பாக 30 கோடி ஹாங்காங் டாலா் (சுமாா் ரூ.345 கோடி) நிவாரண நிதி ஒதுக்கி, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா 10,000 ஹாங்காங் டாலா் (ரூ.1.15 லட்சம்) அவசர நிவாரணத் தொகை வழங்குவதாக ஹாங்காங் தலைமை நிா்வாகத் தலைவா் ஜான் லீ அறிவித்தாா்.
இது தவிர, விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 900-க்கும் மேற்பட்டோா் தற்காலிக பாதுகாப்பு மையங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
8 போ் கைது: தீவிபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்றுவருகிறது. இது தொடா்பாக 8 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹாங்காங் ஊழல் தடுப்பு அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை கூறியது.
இது குறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வாங் ஃபுக் கோா்ட் கட்டட விபத்து தொடா்பாக 43 முதல் 63 வயது வரை கொண்ட 7 ஆண்கள், ஒரு பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவா்கள் விபத்துக்குள்ளான வளாகத்தின் புதுப்பிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்ட பொறியியல் நிறுவனத்தின் இயக்குநா்கள் மற்றும் கள மேலாளா்களாக பொறுப்பு வகித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.