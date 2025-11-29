மழை, வெள்ளம்: தென்கிழக்கு ஆசியாவில் 460 போ் பலி!
தென்கிழக்கு ஆசியாவில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் இதுவரை 460-க்கும் மேற்பட்டவா்கள் உயிரிழந்துள்ளனா்.
இது குறித்து பிபிசி ஊடகம் தெரிவித்துள்ளதாவது:
இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, மலேசியாவில் ஆகிய நாடுகளில் கடந்த வாரம் அளவுக்கு அதிகமாக பெய்த பருவமழை காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கும், நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டன. இவற்றில் சிக்கி உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை சனிக்கிழமை நிலவரப்படி 460-ஐக் கடந்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்றுவரும் சூழலில், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
இது குறித்து இந்தோனேசிய தேசிய பேரழிவு மேலாண்மை அமைப்பின் தலைவா் சுஹாா்யாந்தோ கூறியதாவது:
சுமத்ரா தீவின் பல பகுதிகளில் வெள்ளம், நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 303 போ் உயிரிழந்தனா்; 279 பேரைக் காணவில்லை. வடக்கு சுமத்ராவில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து 31 உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. மேற்கு சுமத்ராவில் 61 உயிரிழந்துள்ளனா்; 90 பேரைக் காணவில்லை. அதே போல் அச்சே மாகாணத்தில் 35 போ் மழை தொடா்பான சம்பவங்களில் உயிரிழந்தனா்.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 3,500 போலீஸாா் தேடுதல் பணிகளையும், உதவிப் பொருள் விநியோகிக்கிம் பணியையும் செய்துவருகின்றனா்.
28,400 போ் அரசின் உறைவிடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா். சுமாா் 80,000 போ் ஆபத்தான பகுதிகளில் இருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனா். மழையை செயற்கையாகக் கட்டுப்பபுடுத்துவதற்காக மேற்கு சுமத்ராவில் மேக விதைப்பு திட்டம் தொடங்கப்படவுள்ளது என்றாா் அவா்.
தாய்லாந்து பேரழிவு மேலாண்மை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘நாட்டில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளம், நிலச்சரிவுகளில் 14 லட்சம் வீடுகள் மூழ்கின. 38 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
சோங்லா மாகாணத்தில் 3 மீட்டா் அளவுக்கு தண்ணீா் மட்டம் உயா்ந்துள்ளது. அங்கு இதுவரை 145 போ் மழை தொடா்பான சம்பவங்களில் உயிரிழந்துள்ளனா். 8 மாகாணங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 162-ஆக உயா்ந்துள்ளது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மன்னிப்பு கோரிய பிரதமா்: கனமழை, வெள்ளத்தில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதற்கு தாய்லாந்து பிரதமா் அனுதின் சாா்ன்விராகுல் மன்னிப்பு கோரினாா்.
இது குறித்து அவா் கூறியதாவது:
இந்த இயற்கைப் பேரிடா் காலத்தில்“மிகத் துரிதமாக செயல்படுவதில் அரசின் தோல்விக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறேன். இந்த உயிரிழப்புகளுக்கு அரசு பொறுப்பேற்கிறது. அடுத்த கட்ட சூழலை மோசமாக்காமல் தடுக்கவும், 2 வாரங்களுக்குள் சுத்திகரிப்பு முடிக்கவும் பணியாற்றுவோம். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 20 லட்சம் பாட் (சுமாா் ரூ.55 லட்சம்) இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தாா்.
மலேசியாவில் வடக்கு பொ்லிஸ் மாநிலத்தில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட சம்பவங்களில் 2 போ் உயிரிழந்தனா். 34,000 போ் அரசின் உறைவிடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று அந்த ஊடகம் தெரிவித்தது.