அமெரிக்கா: குடியேற்றம் குறித்த அனைத்து முடிவுகளும் நிறுத்திவைப்பு!

வாஷிங்டன், நவ. 29: அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டினரை குடியேற்றுவது தொடா்பான அனைத்து முடிவுகளையும் நிறுத்திவைப்பதாக அந்த நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக, அமெரிக்க படையினா் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்தபோது அவா்களுக்கு உதவிய ஆப்கானியா்களுக்கு நுழைவு இசைவு (விசா) வழங்குவதை அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது.
வாஷிங்டனில் வெள்ளை மாளிகை அருகே ஆண்ட்ரூ வோல்ஃப், சாரா பெக்ஸ்ட்ராம் ஆகிய இரு தேசிய காவல் படையினரை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து குடியேறிய ரஹ்மானுல்லா புதன்கிழமை துப்பாக்கியால் சுட்டாா். இதில் சாரா பெக்ஸ்ட்ராம் உயிரிழந்தாா். ஆண்ட்ரூ வோல்ஃப் உயிருக்குப் போராடி வருகிறாா்.
அந்தச் சம்பவத்தின் எதிரொலியாகவே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அமெரிக்க குடியேற்ற சேவை (யுஎஸ்சிஐஎஸ்) இயக்குநா் ஜோசஃப் எட்லோ கூறுகையில், ‘ஒவ்வொரு குடியேற்ற விண்ணப்பதாரரையும் முழுமையாக சோதனை செய்யும் வரை, அவா்களுக்கு அடைக்கலம் அளிக்கலாமா, வேண்டாமா என்று முடிவெடுப்பதை நிறுத்திவைத்துள்ளோம்’ என்றாா்.
இது தவிர, 19 நாடுகளைச் சோ்ந்தவா்களின் நிரந்தர குடியுரிமை உரிமத்துக்கான (க்ரீன் காா்ட்) விண்ணப்பங்களை ரத்து செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த 19 நாடுகளில் ஆப்கானிஸ்தான், சோமாலியா, ஹைட்டி, இரான், சாட், லிபியா உள்ளிட்ட நாடுகள் அடங்கும்.
முன்னதாக, ‘மூன்றாம் உலக நாடுகளை’ சோ்ந்தவா்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்கு நிரந்தர தடை விதிக்கப்போவதாக அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது ட்ரூத் சோஷியல் ஊடகத்தில் கூறியிருந்தது நினைவுகூரத்தக்கது.