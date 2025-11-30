இலங்கையில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளை மீட்ட இந்திய விமானப் படை ஹெலிகாப்டா்.
இலங்கையில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளை மீட்ட இந்திய விமானப் படை ஹெலிகாப்டா்.
உலகம்

இலங்கை மழை வெள்ள பாதிப்பு: மீட்புப் பணியில் இந்திய விமானப் படை! உயிரிழப்பு 212-ஆக உயா்வு!

இலங்கையில் ‘டித்வா’ புயலால் ஏற்பட்ட மழை வெள்ள பாதிப்புகளில் சிக்கியோரை மீட்க இந்திய விமானப் படையின் எம்ஐ-17 வி5 ஹெலிகாப்டா்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
Published on

இலங்கையில் ‘டித்வா’ புயலால் ஏற்பட்ட மழை வெள்ள பாதிப்புகளில் சிக்கியோரை மீட்க இந்திய விமானப் படையின் எம்ஐ-17 வி5 ஹெலிகாப்டா்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த வியாழக்கிழமை முதல் இலங்கையில் பெய்துவரும் மழையால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 212-ஆகவும், மாயமானோரின் எண்ணிக்கை 218-ஆகவும் உயா்ந்தது. இதனால் அங்கு சனிக்கிழமை அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவசர தேவைக்காக மாவட்ட தலைமை நிா்வாக அதிகாரிகள் அதிகபட்சமாக ரூ.1.45 கோடி வரை செலவிட அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் 2.73 லட்சம் குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 9.98 லட்சம் போ் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களை மீட்பதற்காக இந்திய விமானப் படையின் எம்ஐ-17 வி5 ஹெலிகாப்டா்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

ஏற்கெனவே, இலங்கை கடற்படையின் 75-ஆவது ஆண்டுவிழாவில் பங்கேற்கச் சென்ற ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் மற்றும் ஐஎன்எஸ் உதயகிரி ஆகிய போா்க் கப்பல்களில் ‘ஆபரேஷன் சாகா் பந்து’ முன்னெடுப்பின்கீழ் உணவுப் பொருள்கள், மருந்துகள் உள்பட 6.5 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் வெள்ளிக்கிழமை அனுப்பப்பட்டன. ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் உடன் பயணித்த 2 சேட்டக் ஹெலிகாப்டா்களும் மீட்புப் பணியில் ஈடுபடத் தொடங்கின.

இரண்டாம் கட்டமாக இந்திய விமானப் படையின் சி-130ஜே மற்றும் ஐஎல்-76 ஆகிய இரு விமானங்கள் மூலம் 29 டன் நிவராணப் பொருள்கள் மற்றும் தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என்டிஆா்எஃப்) அதிகாரிகள் 80 போ் சனிக்கிழமை அனுப்பப்பட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, கூடுதல் நிவாரணப் பொருள்களுடன் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து புறப்பட்ட ‘ஐஎன்எஸ் சுகன்யா’ ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்பு நகரைச் சென்றடைந்தது. அதேசமயம் சி-130 ஜே ரக மற்றொரு விமானத்தில் நிவாரணப் பொருகள்களும் அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.

இந்தியாவைத் தொடா்ந்து இலங்கைக்கு 20 லட்சம் டாலா்கள் (ரூ.17.8 கோடி) நிதியுதவி வழங்குவதாக அமெரிக்காவும், 50,000 டாலா்கள் (ரூ.44 லட்சம்) நிதியுதவி மற்றும் 25,000 கடல் உணவு (டூனா) கேன்கள் வழங்குவதாக மாலத்தீவும் அறிவித்துள்ளன.

ஜப்பான் சாா்பில், வளா்ந்துவரும் நாடுகளுக்கு உதவும் ஜப்பான் சா்வதேச கூட்டுறவு முகமை குழு இலங்கைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை புறப்பட்டது. அந்தக் குழு வெள்ள பாதிப்புகளை மதிப்பிட்டு அந்நாட்டு அரசுக்கு அறிக்கை சமா்ப்பிக்கவுள்ளது. அதனடிப்படையில் இலங்கைக்கு ஜப்பான் நிதியுதவி மேற்கொள்ளும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

இலங்கையின் எந்தவொரு பகுதியிலும் உதவி தேவைப்படும் இந்தியா்கள் +94 773727832 என்ற எண்ணில் தொடா்புகொள்ளலாம் (வாட்ஸ்-ஆப் மூலமாகவும் தொடா்புகொள்ளலாம்) என இந்திய தூதரகம் தெரிவித்தது.

400 இந்தியா்கள் மீட்பு: இலங்கையில் சிக்கிய 400 இந்தியா்கள் மீட்கப்பட்டு தாயகம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கொழும்பு பண்டாரநாயக விமான நிலையத்தில் இருந்து சி-130 ஜே விமானம் மூலம் 150 இந்தியா்கள் தில்லிக்கும், ஐஎல்-76 விமானம் மூலம் 250 போ் திருவனந்தபுரத்துக்கும் பாதுகாப்பாக அனுப்பிவைக்கப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். இந்த இரு விமானங்களுக்கும் இலங்கைக்கு சனிக்கிழமை நிவாரணப் பொருள்களை ஏற்றிச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Indian Air Force
X