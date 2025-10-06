உலகம்

ஆண்டின் முதல் சூப்பர் மூன்... இன்றிரவில் மிகப் பிரகாசமாக ஒளிரும் நிலவு!

இந்த ஆண்டின் முதல் சூப்பர் மூன்...
நிலவு
நிலவுபடம் | ஏஎன்ஐ
இந்த ஆண்டின் முதல் சூப்பர் மூன் நிகழ்வு இன்றிரவில் தெரிகிறது. பௌர்ணமி நாளான திங்கள்கிழமை(அக். 6), வழக்கமாக வானில் தெரியும் நிலவைவிட சூப்பர் மூன் நாளில் கூடுதல் பிரகாசமாகத் தெரியும்.

இன்று தெரியும் முழுநிலவு வழக்கமாக தெரியும் அளவைவிட 14 சதவீதம் பெரிதாகவும் 30 சதவீதம் கூடுதல் பிரகாசத்துடனும் இருக்குமாம்.

2025-ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் மேலும் இரு முறை இந்த சூப்பர் மூன் பௌர்ணமி நாளில் வானில் தென்படுமாம். இந்தியாவில் அக். 6 இரவு தொடங்கி அக். 7 அதிகாலை வரை சூப்பர் மூனைப் பார்க்க முடியும்.

First Supermoon Of The Year Approaches Tonight

பௌர்ணமி
நிலவு

