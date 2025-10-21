உலகம்

எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வில் தளர்வு! 1 லட்சம் டாலர் கட்டணம் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்? -அமெரிக்க அரசு விளக்கம்

எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வில் தளர்வு! 1 லட்சம் டாலர் கட்டணம் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்? -அமெரிக்க அரசு விளக்கம்
AP
1 min read

எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வு நடைமுறையில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு புதிய நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. உலகம் முழுவதும் இருந்து திறமையான பணியாளா்களைத் தோ்வு செய்து அவா்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து பணி வழங்க அமெரிக்க நிறுவனங்கள் எச்-1பி விசாவை பயன்படுத்தி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், எச்-1பி நுழைவு இசைவு (விசா) கட்டணத்தை ரூ. 88 லட்சமாக (1 லட்சம் டாலா்) கடந்த மாதம் உயா்த்தப்பட்டிருப்பது, சர்வதேச அளவில் அதிலும் குறிப்பாக, அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் மற்றும் அங்கு செல்லத் திட்டமிட்டிருந்த இந்தியர்களுக்கு பெரும் தலைவலியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வு நடைமுறையில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு புதிய நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மேற்கண்ட 1 லட்சம் டாலர் கட்டணம் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் என்பதை திங்கள்கிழமை(அக். 20) அமெரிக்க குடிமையியல் மற்றும் இடம்பெயர்வு சேவைகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

  • அதன்படி, ஏற்கெனவே இவ்வகை விசா பெற்று அதில் சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள விரும்புவோருக்கும், அதேபோல, விசா காலவரம்பு முடிவடையும் போது, காலஅவகாசத்தை நீட்டிக்க விரும்புவோருக்கும் இந்தப் புதிய கட்டண விதிகள் பொருந்தாது என்று தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • செப். 21-ஆம் தேதி முன்பு வரை எச்-1பி விசா பெற விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு மேற்கண்ட உயர்த்தப்பட்ட விண்ணப்பக் கட்டண முறை பொருந்தாது எனவும், புதிய கட்டணம் அறிவிக்கப்பட்ட பின் விசாவுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்குப் பொருந்தும் என்றும் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகம் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • செப். 21 அதிகாலை 12.01 மணிக்குப் பின்(அமெரிக்க நேரப்படி) புதிதாக எச்-1பி விசாவுக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் புதிய கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்

  • சர்வதேச அளவில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் எஃப்-1 விசா பெற்றுள்ளவர்கள், எல்-1 விசா பெற்றுள்ள சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஆகிய தரப்பினர் எச்-1பி விசாவுக்கு மாற விரும்பினால் புதிய உயர்த்தப்பட்ட கட்டண விதிகள் பொருந்தாது.

Summary

H1B visa applicants, USD 100,000 fee not applicable for those seeking change of status

H1B visa
விசா

