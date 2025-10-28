பிரிட்டன் சீக்கிய மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: ‘கொடூர’ குற்றமென உள்துறை அமைச்சா் கண்டனம்
பிரிட்டனின் வால்சால் நகரில் இந்திய வம்சாவளியைச் சோ்ந்த 20 வயதுடைய சீக்கிய மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம், ‘கொடூரமான குற்றம்’ என அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சா் ஷபானா மஹ்மூத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
வால்சால் நகரின் பாா்க் ஹால் பகுதியில், சனிக்கிழமை மாலை இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக சந்தேகத்தின்பேரில் 32 வயதுடைய நபா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டு, தற்போது காவலில் வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறாா்.
மேற்கு மிட்லாண்ட்ஸ் காவல் துறை இந்த சம்பவத்தை கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளதுடன், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனா்.
மேற்கு மிட்லாண்ட்ஸ் கவுன்டியில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் சீக்கிய பெண்கள் மீது இனவெறி சாா்ந்த பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் இரண்டாவது முறையாக நடைபெற்றுள்ளது அப்பகுதி சீக்கிய மக்களிடையே பெரும் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வால்சால் காவல் துறைத் தலைவா் பில் டோல்பே கூறுகையில், ‘இந்தத் தாக்குதல் பல சமூகத்தினரிடையே ஏற்படுத்தியுள்ள அச்சத்தையும், கவலையையும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். காவல் துறை கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்படும்’ என்று உறுதியளித்துள்ளாா்.
பிரிட்டன் உள்துறை அமைச்சா் ஷபானா மஹ்மூத் தனது எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது: ‘வால்சால் நகரில் இனவெறித் தூண்டுதலுடன் நிகழ்ந்த பாலியல் வன்கொடுமைக் குற்றம், ஒரு கொடூரமான செயல். பாதிக்கப்பட்டவருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்.
உள்ளூா் சீக்கிய சமூகம் மத்தியில் நிலவும் அச்ச உணா்வை நான் அறிவேன். இந்தச் சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உதவ, காவல் துறையும் உள்ளூா் தலைவா்களும் தங்களால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்வாா்கள் என்று உறுதியளிக்குமாறு நான் கோரியுள்ளேன்.
இந்தத் தாக்குதல் தொடா்பான கூடுதல் தகவல்கள் தெரிந்தவா்கள் உடனடியாக முன்வந்து காவல் துறையைத் தொடா்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
சமூகத் தலைவா்கள் கண்டனம்: சீக்கிய சமூகத்தைச் சோ்ந்த வால்சால் நகர கவுன்சிலா் ராம் கே.மெஹ்மி, ‘61 ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் வசிக்கும் தான், இதுபோன்ற சம்பவத்தை முன்னெப்போதும் கண்டதில்லை’ என்று கவலை தெரிவித்துள்ளாா்.
பிராந்தியத்தில் பெண்கள் மீதான வன்முறை, குறிப்பாக இனவெறி சாா்ந்த தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருவதாகக் கூறி, பிரிட்டன் சீக்கிய தொழிலாளா் கட்சி எம்.பி.க்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனா்.