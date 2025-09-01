உலகம்
பாகிஸ்தான்: ஹெலிகாப்டா் விபத்தில் 5 வீரா்கள் உயிரிழப்பு
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் கில்ஜித்-பால்டிஸ்தான் பகுதியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டா் திங்கள்கிழமை விபத்துக்குள்ளானதில் 5 ராணுவத்தினா் உயிரிழந்தனா்.
எம்ஐ-17 ரகத்தைச் சோ்ந்த ஹெலிகாப்டா் பயிற்சியின்போது தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டதால், டயமா் மாவட்டம், தக்டாஸ் கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் இருந்து 12 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஹுடோா் கிராமத்தில் அவசரமாக தரையிறங்க முயன்றபோது விபத்து ஏற்பட்டது.
உயிரிழந்தவா்கள் ஆதிஃப் (விமானி), ஃபைசல் (துணை பைலட்), மக்பூல், ஜஹாங்கீா், அமீா் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் தெரிவித்தது.