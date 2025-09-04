பாகிஸ்தான்: தற்கொலைத் தாக்குதலில் 14 போ் உயிரிழப்பு

உலகம்
பாகிஸ்தான்: தற்கொலைத் தாக்குதலில் 14 போ் உயிரிழப்பு
பாகிஸ்தானின் பதற்றம் நிறைந்த பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலை குண்டுவெடிப்புத் தாக்குதலில் 14 போ் உயிரிழந்தனா்.
இது குறித்து அந்த நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்ததாவது: குவெட்டா நகரில் நடைபெற்ற பலூசிஸ்தான் தேசிய கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்ற ஷாவானி மைதானம் அருகே குண்டுவெடிப்புத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில் 14 போ் உயிரிழந்தனா்; 35 போ் காயமடைந்தனா்.
கூட்டம் முடிந்த 15 நிமிஷங்களுக்குப் பிறகு பயங்கரவாதி தனது உடலில் மறைத்துவைத்திருந்த வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்து இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியதாக.
இந்தத் தாக்குதலுக்கு இதுவரை எந்த அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை என்று ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.