பூட்டானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் அச்சம்!

பூட்டானில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாகத் தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக நில அதிர்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

இன்று காலை 11.15 மணிக்கு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவில் 4.2 அலகுகளாகவும், 10 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டது.

மிதமான நிலநடுக்கங்கள் பொதுவாக ஆழமான நிலநடுக்கங்களை விட ஆபத்தானவை.

ஏனென்றால், மிதமான நிலநடுக்கங்களிலிருந்து வரும் நில அதிர்வு அலைகள் மேற்பரப்பிற்குப் பயணிக்கக் குறுகிய தூரத்தைக் கொண்டுள்ளன, இதன் விளைவாக வலுவான நில நடுக்கம் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு அதிக சேதம் மற்றும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.

உலகின் பிற பகுதிகளைப் போலவே, பூட்டானும் இயற்கை ஆபத்துகளின் சீற்றத்தால் தப்பவில்லை, இங்குப் பல வகையான பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகிறது. புவி-இயற்பியல் ரீதியாக, பூட்டான் இமய மலைகளில் அமைந்துள்ளது மற்றும் உலகின் மிகவும் நில அதிர்வு சார்ந்த மண்டலங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது என்று ஆசியப் பேரிடர் மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய நில அதிர்வு குறியீட்டின்படி, பூட்டான் மிகவும் தீவிரமான மண்டலங்களான நில அதிர்வு மண்டலங்கள் IV மற்றும் V க்குள் வருகிறது. புவி வெப்பமடைதலின் விளைவாக, பனிப்பாறை ஏரி அவுட்பர்ஸ்ட் வெள்ளம் (GLOF) பூட்டான் மக்களுக்கு மற்றொரு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, பருவகால பலத்த காற்று பூட்டானில் உள்ள ஆபத்துகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது, இது பூட்டானில் உள்ள கிராமப்புற வீடுகளுக்குச் சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

An earthquake of magnitude 4.2 struck Bhutan on Monday, the National Center for Seismology (NCS) said in a statement.

