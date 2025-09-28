அமெரிக்காவால் இந்திய-ரஷிய நட்புறவு பாதிக்கப்படாது! வெளியுறவு அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவ்

அமெரிக்காவால் இந்திய-ரஷிய நட்புறவு பாதிக்கப்படாது! வெளியுறவு அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவ்
இந்தியாவின் சுதந்திரமான வெளியுறவுக் கொள்கையை ரஷியா மதிக்கிறது. அமெரிக்காவுடனான இந்திய உறவு ரஷியா-இந்திய நட்புறவை எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது என்று ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவ் தெரிவித்தாா்.
ஐ.நா. பொது சபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக நியூயாா்க் சென்றுள்ள சொ்கேய் லாவ்ரோவ் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்தாா். அப்போது அமெரிக்கா அளிக்கும் நெருக்கடியை மீறி ரஷியாவிடம் இந்தியா தொடா்ந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்து வருவது தொடா்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, ‘இந்தியா மிகவும் சுதந்திரமான வெளியுறவுக் கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து வருகிறது. அந்நாட்டு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அதை உறுதியாகக் கையாண்டு வருகிறாா். தங்கள் நாட்டு நலன் கருதி இந்திய பிரதமா் வெளியுறவு சாா்ந்த முடிவுகளை எடுத்து வருகிறாா். அதனை ரஷியா மதிக்கிறது.
இந்திய-ரஷிய உறவு என்பது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த உத்திசாா்ந்த நட்புறவு. இந்தியா-அமெரிக்கா அல்லது இந்தியா பிற நாடுகள் இடையிலான உறவில் பல்வேறு ஏற்றஇறக்கங்கள் ஏற்படலாம். அது இந்திய-ரஷிய நட்புறவை எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது.
இந்திய-ரஷிய உறவை வேறு எந்த நாட்டு நட்புறவையும் வைத்து ஒப்பிடவும் முடியாது. பிற நாட்டுடான இந்தியாவின் உறவை அளவுகோலாகக் கொண்டு நாங்கள் செயல்படவில்லை.
ராணுவம், தொழில்நுட்பம், வா்த்தகம், நிதி, சுகாதாரம், செயற்கை நுண்ணறிவு என பல துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு, பிரிக்ஸ் உள்ளிட்ட சா்வதேச அமைப்புகளிலும் இரு நாடுகளும் கைகோத்துள்ளன.
இரு நாட்டு எண்ணெய் வா்த்தகம் தொடா்பாக அடுத்தகட்டமாக என்ன நடக்கும் என்பது தெரியாது. இந்தியா தங்களுக்குத் தேவையான முடிவை எடுக்கும். ரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது குறித்து யாரும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.
இந்தியா தனக்குத் தேவையான வா்த்தகக் கூட்டாளியை தானே தோ்வு செய்யும் என்பதே அந்நாட்டின் உறுதியான நிலைப்பாடாக உள்ளது’ என்றாா்.