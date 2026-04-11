Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
உலகம்

2028-இல் நான் மீண்டும் போட்டியிடலாம்: கமலா ஹாரிஸ்!

News image

அமெரிக்க முன்னாள் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் (கோப்புப் படம்) - ஏபி

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் முன்னாள் துணை அதிபரும், கடந்த 2024 அதிபா் தோ்தலில் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளாருமான கமலா ஹாரிஸ், வரும் 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள அதிபா் தோ்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது இது குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த கமலா ஹாரிஸ், ‘மீண்டும் போட்டியிடுவது குறித்து நான் சிந்தித்து வருகிறேன்; அதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அமெரிக்க மக்களின் நலனைச் சிறப்பாக முன்னெடுத்துச் செல்லும் தலைவரைத் தோ்ந்தெடுப்பதே முக்கியம். அதன் அடிப்படையிலேயே எனது இறுதி முடிவு அமையும்’ என்றாா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026