பாகிஸ்தானில் எலான் மஸ்க்கின் நிறுவனத்தை அனுமதிப்பதில் தயக்கம் காட்டும் அரசு! என்ன காரணம்?

இஸ்லாமாபாத் : உலகின் முன்னணி கோடீஸ்வரர்களுள் ஒருவரான அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க்குக்குச் சொந்தமான ‘ஸ்டார்லிங்க்’ செயற்கைக்கோள் இணையதள சேவை நிறுவனம், பாகிஸ்தானில் தமது சேவையை வழங்க முனைப்பு காட்டி வருகிறது. இதற்காக அந்நாட்டு அரசிடம் அனுமதி கோரியிருந்த நிலையில், ஸ்டார்லிங்குக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பாகிஸ்தான் அரசு தயக்கம் காட்டுவதாகத் தகவலறிந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பாகிஸ்தான் விண்வெளி செயல்பாடுகள் ஒழுங்குமுறை வாரியம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, பாகிஸ்தானில் இணையதள சேவை வழங்க உரிமம் கோரி ஸ்டார்லிங்க் உள்பட மொத்தம் 5 நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன. இதனால் அந்நாட்டில் பல லட்சம் டாலர் முதலீடு செய்ய முடியுமென்பதால், உரிமம் பெறுவதில், ஸ்டார்லிங்க், சீனாவைச் சேர்ந்த ஷாங்காய் ஸ்பேஸ்காம் சேட்டிலைட் டெக்னாலஜி லிமிடெட் உள்பட 5 நிறுவனங்களிடையே கடும் போட்டி நிலவுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்புடான எலான் மஸ்க்கின் நட்புறவில் தேய்வைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச அரசியலில் நிலவும் அசாதாரணச் சுழல் மற்றும் பாகிஸ்தானின் முக்கிய தரவுகள் வெளியே போகும் அபாயம் இருப்பதாகக் கருதி பாதுகாப்பு காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி அவரது நிறுவனத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
