அமெரிக்காவில் இந்திய மாணவர் மாயம்!

அமெரிக்காவில் படித்துவந்த இந்திய மாணவர் மாயமாகியுள்ளார். அவரைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது.
கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்தவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசையா(22). சென்னை ஐஐடியில் பட்டம் முடித்த இவர் மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார்.
கலிபோர்னியாவின் பெர்க்லே பல்கலையில் அவர் வேதியியல் மற்றும் பயோ மாலிகுலர் பொறியியல் பிரிவில் மேற்படிப்பு படித்தார். அத்துடன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இந்த நிலையில் கடந்த நான்கு நாள்களாக அவரை காணவில்லை. குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களால் அவரை தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மாணவரை கண்டுபிடிக்க சான்பிரான்சிஸ்கோ நகரில் உள்ள இந்திய துணைத்தூதரகம் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.