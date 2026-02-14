உலகச் செய்தி: துளிகள்....

உலகம்
உலகச் செய்திகள் - துளிகள்....
*53 ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் இறக்குமதி பொருள்களுக்கு வரும் மே மாதம் முதல் சீனா முழு வரிவிலக்கு அளிக்கவுள்ளது.
*வெனிசுலா இடைக்கால அரசுடன் சுமுகமான உறவு நிலவுவதாகவும், அந்நாட்டுக்கு விரைவில் பயணிக்கவுள்ளதாகவும் அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் தெரிவித்தாா்.
*சிரியாவில் ஐஎஸ் பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது அமெரிக்க படை தாக்குதல் நடத்தி, 30-க்கும் மேற்பட்ட இலக்குகளை அழித்தது.
*ஹாங்காங் ஊடக அதிபா் ஜிம்மி லாய் தண்டனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த மேற்கத்திய நாடுகளின் தூதா்களுக்கு சீனா சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
*உலக அரங்கில் ஐரோப்பா ஒரு புவிசாா் அரசியல் சக்தியாக உருவெடுக்க வேண்டிய தருணம் இது என பிரான்ஸ் அதிபா் இமானுவல் மேக்ரான் வலியுறுத்தினாா்.