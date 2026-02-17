வங்கதேச நாடாளுமன்றத் தோ்தல்: ஹிந்துக்கள் உள்பட சிறுபான்மையினா் 4 போ் வெற்றி
வங்கதேசத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் ஹிந்துக்கள் உள்பட சிறுபான்மையின சமூகத்தைச் சோ்ந்த 4 போ் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.
மொத்தம் 299 தொகுதிகளுக்கு பிப்.12-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தோ்தலில் 209 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முன்னாள் பிரதமா் கலீதா ஜியாவின் மகனான தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையிலான வங்கதேச தேசியவாத கட்சி (பிஎன்பி) ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது. அந்நாட்டின் பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்.17) பதவியேற்கிறாா்.
அவருடன் பிஎன்பி சாா்பில் போட்டியிட்ட ஹிந்து சமூகத்தைச் சோ்ந்த கோயேஸ்வா் சந்திர ராய் மற்றும் நிதாய் ராய் சௌதரி ஆகிய இருவரும் முறையே டாக்கா மற்றும் மேற்கு மகுரா தொகுதியில் ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி வேட்பாளா்களை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றனா்.
பிஎன்பி சாா்பில் களமிறங்கிய பௌத்த மதத்தை பின்பற்றும் சச்சிங் ப்ரூ (பந்தா்பன் மாவட்டம்), தீபன் திவான் (ரங்கமதி மாவட்டம்) ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா். இவா்கள் நால்வரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களாகப் பதவியேற்கவுள்ளனா்.
79 சிறுபான்மையின வேட்பாளா்கள் போட்டி: நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் மொத்தம் சிறுபான்மையின சமூகத்தைச் சோ்ந்த 79 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதாக வங்கதேச தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. இதில் 22 கட்சிகள் சாா்பில் 67 வேட்பாளா்கள் களமிறக்கப்பட்டதாகவும், சுயேச்சையாக 12 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதாகவும் தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
அதிகபட்சமாக வங்கதேச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் 17 சிறுபான்மையின வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். பிஎன்பி சாா்பில் 6 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். 68 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி, வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஹிந்து வேட்பாளரான தொழிலதிபா் கிருஷ்ணா நந்தியை தென்மேற்கு குல்னா தொகுதியில் களமிறக்கியது. ஆனால், அவா் பிஎன்பி வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தாா்.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை 17-ஆக இருந்தது.
அதற்கு முன்பாக 2018-இல் நடைபெற்ற தோ்தலிலும் அதே எண்ணிக்கையில் ஹிந்து வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்றனா். அவா்களில் பெரும்பாலானோா் தற்போது தடை செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சியைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.