‘வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்து ஆதாரங்கள் இல்லை’ - ஒபாமா புது விளக்கம்
‘வேற்றுகிரகவாசிகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், அவா்கள் பூமியைத் தொடா்பு கொண்டதற்கான எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் நான் பாா்த்ததில்லை’ என்று அமெரிக்க முன்னாள் அதிபா் பராக் ஒபாமா விளக்கம் அளித்துள்ளாா்.
முன்னதாக, இணையதள நிகழ்ச்சி ஒன்றில், ‘வேற்றுகிரகவாசிகள் உண்மையாகவே இருக்கிறாா்களா’ என்ற கேள்விக்கு, ‘ஆமாம், அவா்கள் உண்மையானவா்கள்’ என்று ஒபாமா பதிலளித்தது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியது.
இதைத் தொடா்ந்து, ஒபாமா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அளித்த விரிவான விளக்கத்தில், ‘இந்தப் பிரபஞ்சம் கற்பனையில்கூட அளவிட முடியாத அளவுக்கு பரந்து விரிந்தது. எனவே, எங்கோ ஓா் இடத்தில் உயிா்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம். தூரமும் மிக அதிகம் என்பதால், வேற்றுகிரகவாசிகள் நம்மைத் தேடி வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
நான் அதிபராக இருந்த காலகட்டத்தில், வேற்றுகிரகவாசிகள் நம்மைத் தொடா்பு கொண்டதற்கான எந்தவொரு ரகசிய ஆதாரத்தையும் நான் பாா்க்கவில்லை’ என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா்.
அமெரிக்காவில் ‘ஏரியா 51’ எனும் ரகசிய இடத்தில், வேற்றுகிரகவாசிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பல ஆண்டுகளாக நிலவி வரும் வதந்திகளையும் ஒபாமா மறுத்துள்ளாா்.