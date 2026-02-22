இஸ்ரேலுக்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி: நெதன்யாகுவுடன் புதன்கிழமை சந்திப்பு!

பிரதமர் மோடி இஸ்ரேலுக்குப் புதன்கிழமை செல்கிறார். இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் அவர் புதன்கிழமை உரையாற்றுகிறார். இந்தத் தகவலை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்தார்.
இது குறித்து, இஸ்ரேல் பிரதமர் தமது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை (பிப். 25) இஸ்ரேலுக்கு வருகை தரவுள்ளதாகவும், அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் அவர் உரையாற்றப் போவதாகவும் குறிப்பிட்டிருப்பதுடன், இருநாட்டுத் தலைவர்களும் கூட்டாக ஜெருசலேமில் புத்தாக்க நிகழ்ச்சியொன்றில் கலந்துகொள்ளப் போவதாகவும் அதனைத்தொடர்ந்து, யாட் வஷேமுக்குச் செல்லவிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
