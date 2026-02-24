நாளை இந்தியா வருகிறாா் கனடா பிரதமா்
கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி இந்தியாவுக்கு வியாழக்கிழமை (பிப். 26) பயணம் மேற்கொள்கிறாா். இந்தியா-கனடா இடையே பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அவரது இந்தப் பயணம் அமைகிறது.
முன்னதாக, கனடா பிரதமராக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இருந்தபோது 2023-ஆம் ஆண்டு சீக்கிய பிரிவினைவாதி நிஜ்ஜாா் கொலையில் இந்தியாவை அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா். இதனால், இரு நாட்டு உறவு மோசமடைந்து, தூதா்களை திரும்பப் பெறும் நிலைக்குச் சென்றது. கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் கனடாவில் நடைபெற்ற தோ்தலில் மாா்க் காா்னி வெற்றி பெற்று பிரதமரான பிறகு, அவா் இந்தியாவுடான உறவை மேம்படுத்தினாா்.
முதலில் மும்பை செல்லும் அவா், அங்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் இந்தியத் தொழிலதிபா்களைச் சந்தித்துப் பேசுகிறாா். தொடா்ந்து அவா் தில்லிக்கும் செல்கிறாா்.
அமெரிக்காவுடனான கனடாவின் உறவு மோசமாகியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டு பிரதமரின் இந்தியப் பயணம் கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அமெரிக்காவுடன் வா்த்தகத்தைக் குறைத்து பிற நாடுகளுடன் வா்த்தக உறவைப் பரவலாக்கி வலுப்படுத்த கனடா முயற்சித்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே மாா்க் காா்னியின் இந்தியப் பயணம் அமைகிறது.
இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்லாது ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பானுக்கும் அவா் இந்த வாரத்தில் பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டுத் தலைவா்களுடன் வா்த்தகப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த இருக்கிறாா்.
கனடாவை அமெரிக்காவின் 51-ஆவது மாகாணமாக இணைக்கப்போவதாகவும், சீனா வா்த்தக ஒப்பந்தத்தைக் காரணம் காட்டி கனடா மீது 100 சதவீத வரி விதிப்பேன் என்றும் அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்ததால், அமெரிக்கா மீது கனடா கடும் அதிருப்தியில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.