இலங்கைத் தமிழர் அனோஜனின் மரண தண்டனையை ரத்து செய்தது சௌதி உச்ச நீதிமன்றம்!
சௌதியில் இலங்கைத் தமிழர் அனோஜனின் மரண தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
சௌதியில் இலங்கைத் தமிழர் அனோஜனின் மரண தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கையின் வெளியுறத்துறை துணை அமைச்சர் அருண் ஹேமசந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கை கிழக்கு மாகாணத்தின் கல்முனை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவராசா. இவர் வேலைக்காக 2025 செப். 4-ஆம் தேதி செளதி அரேபியாவுக்குச் சென்றார்.
கடந்த ஜூலை 27-ஆம் தேதி, முகநூலில் அனோஜன் நபிகள் நாயகம் குறித்து தவறாகப் பதிவிட்டதாகவும், இது மத மாற்றம் என்றும் குற்றம்சாட்டி இவர் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் அல்-அஹ்சா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அனோஜனுக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும், 30 லட்சம் சவூதி ரியால் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. 27 வயதான அனோஜனுக்கு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
அனோஜனுக்கு ஆதரவாக பலரும் சமூகவலைதளங்களில் ஆதரவு தெரிவித்து வந்த நிலையில், சௌதி இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானுடன் பிரதமர் மோடி நல்ல உறவுகளை வைத்துள்ளதால், அவருக்கு ஆதரவாக பேச வேண்டும் என்று இலங்கையைச் சேர்ந்த எம்பி மனோ கணேசனும் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், இலங்கை சட்ட வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவினர் கடந்த வாரம் சௌதி அரேபியாவுக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், அங்குள்ள சட்ட வல்லுநர்களுடன் இணைந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தனர்.
மரண தண்டனைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று அனோஜனுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை இலங்கையின் வெளியுறத்துறை துணை அமைச்சர் அருண் ஹேமசந்திரா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
Summary
Saudi Arabia's Supreme Court has set aside the death sentence handed to a Sri Lankan migrant worker over a comment he made on Facebook, Colombo's Deputy Foreign Minister Arun Hemachandra said.
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