விலங்குகளிலிருந்து பரவும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி: பிரான்ஸில் முதல் மனித பாதிப்பு
கால்நடைகளைத் தாக்கும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி தொற்றால், பிரான்ஸில் முதல்முறையாக மனிதா் ஒருவா் பாதிக்கப்பட்டு, உயிரிழந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கால்நடைகளைத் தாக்கும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி தொற்றால், பிரான்ஸில் முதல்முறையாக மனிதா் ஒருவா் பாதிக்கப்பட்டு, உயிரிழந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லியான் நகரில் ஏற்கெனவே கடும் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு, நோய் எதிா்ப்பு சக்தி மிகவும் குன்றிய நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அந்த நபருக்கு இந்தத் தொற்று பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. பின்னா், அவா் இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் உயிரிழந்ததாக பிரான்ஸ் சுகாதாரத் துறை வியாழக்கிழமை அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்தது.
மனிதா்களுக்குப் பரவாது என இதுவரை கருதப்பட்டு வந்த இந்தத் தீநுண்மியானது, சிறிய வகை கொசுக்கள் மூலம் விலங்குகளுக்குப் பரவக்கூடியதாகும். கொசுக்கடியின் மூலமாகவே குறிப்பிட்ட நோயாளிக்கும் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘தற்போதைய தகவல்களின்படி இந்தத் தீநுண்மி, மனிதா்களிடையே பெரிய அளவில் பரவ வாய்ப்பில்லை என்றாலும், நிலைமையை தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்’ என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
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