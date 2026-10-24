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சீனாவில் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங்-உன்! எப்படி வந்திருக்கிறார் தெரியுமா?

சீனாவுக்கு வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங்-உன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது பற்றி..

வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்

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சீனா - வட கொரியா இடையே அமைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ள புதிய மேம்பாலம் வழியாக, வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங்-உக் சீனத்துக்கு திடீரென வருகை தந்துள்ளார்.

கோமா நிலைக்குச் சென்றுவிட்டார், இல்லை இறந்தேவிட்டார் என்றெல்லாம் வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங்-உன், திடீரென சீனாவுக்குப் பயணம் சென்றுள்ளதாக தென் கொரிய அரசு தகவல்களை மேற்கோள்காட்டி ஊடகச் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

சீனாவின் வடகிழக்கு மாகாணமான டான்டோங் பகுதிக்கு, கிம் ஜாங்-உன் வருகை வந்துள்ளதாகவும், இரு நாடுகளையும் இணைக்கும் வகையில் யாலு ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட புதிய மேம்பாலம் வழியாக இவர் சீனாவுக்கு வந்திருக்கிறார் என்றும், இந்த ஆண்டில் இதுதான் இவரது முதல் பயணம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுளள்து.

டன்டோங் பகுதியில் முன்னதாக கடுமையான போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. வட கொரியாவின் சினுய்ஜு, சீனாவின் டான்டோங் பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் இந்த புதிய பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டே கட்டி முடிக்கப்பட்டிருந்த இந்த பாலம் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக திறக்கப்படாமல் அக். 15ஆம் தேதிதான் திறக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

North Korean leader Kim Jong-un is in China! Do you know how he got there?

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