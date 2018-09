ஹேப்பி பெர்த்டே தினமணி!

தினமணி இந்தியாவில் தமிழகத்தில் இருந்து வெளியாகும் ஒரு முன்னணித் தமிழ் நாளிதழ். இது சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, வேலூர், திருநெல்வேலி, தருமபுரி, புதுதில்லி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து பிரசுரிக்கப்படுகிறது.

நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனக் குழுமம் தினமணியை வெளியிடுகிறது. (The New Indian Express Group of Companies). இந்த நிறுவனம் ஆங்கிலத்தில் நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையையும் கன்னடத்தில் கன்னடப் பிரபா நாளிதழையும் வெளியிடுகிறது. சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் (தமிழ்), மலையாளம் வாரிகா (மலையாளம்) ஆகியன இந்நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் பிற இதழ்கள்.

தினமணி முதல் இதழ்...

1934 செப்டம்பர் 11 பாரதியாரின் நினைவு நாளன்று அரையணா விலையில் எட்டு பக்கங்களுடன் "தினமணி" நாளிதழின் முதல் இதழ் வெளிவந்தது.

தினமணிக் கதிர்...

தினமணிக் கதிர் என்பது தினமணி நாளிதழின் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதழுடன் இலவசமாக அளிக்கப்படும் பல்சுவை இதழ். இதில் சிறுகதை, கட்டுரை, நகைச்சுவைப் பகுதி, துணுக்குகள் போன்றவை இடம் பெறும்.

தினமணி ஆசிரியர்கள்...

"நிமிர்ந்த நன்னடையுடன், நேர்கொண்ட பார்வையுடன், நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள்" என்கிற குறிக்கோளுடன் இயங்கும் தினமணி நாளிதழின் பெருமைக்குரிய ஆசிரியர்களாக இதுவரை இருந்தவர்கள்...

டி. எஸ். சொக்கலிங்கம்

ஏ.என்.சிவராமன்

ஐராவதம் மகாதேவன்

கி. கஸ்தூரிரங்கன்

மாலன்

இராம.திரு.சம்பந்தம்

கே.வைத்தியநாதன் (தற்போதைய ஆசிரியர்)

இணையவழிப்பயணம்...

தினமணி நாளிதழ் தற்போது காலத்திற்கேற்ற மாற்றமாக இணைய தளத்திலும் வெளிவருகிறது. அதில் தினமணி நாளிதழை மின்னிதழ் வடிவிலும், இணையதளச் செய்திப்பக்கங்கள் வடிவிலும் வாசகர்கள் வாசித்து மகிழலாம்.

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.dinamani.com

தினமணியை வாழ்த்த விரும்பும் அதன் நெடுநாள் வாசகர்கள் #Happybirthdaydinamani என்ற ஹேஷ்டேக்கில் தங்களது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களைப் பதிவு செய்யலாம்.