கா்நாடகத்தில் முஸ்லிம்களின் வீடுகளை இடித்து அகற்றிய விவகாரம்: பாகிஸ்தான் கருத்துக்கு பாஜக கண்டனம்
கா்நாடகத்தில் ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த முஸ்லிம்களின் வீடுகள் இடிப்பு விவகாரம் தொடா்பாக, பாகிஸ்தான் கருத்துக்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
பெங்களூரில் கோகிலே லேஅவுட் பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான 5 ஏக்கா் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து முஸ்லிம்கள் உள்ளிட்ட 300-க்கும் மேற்பட்டோா் கட்டியிருந்த வீடுகளை கடந்த வாரம் கிரேட்டா் பெங்களூரு ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் இடித்து அகற்றினா்.
இதை கேரள முதல்வா் பினராயி விஜயன் விமா்சித்திருந்தாா். இதை ஏற்காத துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா், ‘ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை மீட்டுள்ளோம். கா்நாடக விவகாரத்தில் பினராயி விஜயன் தலையிட வேண்டிய அவசியமில்லை’ என்று தெரிவித்திருந்தாா்.
முதல்வா் சித்தராமையா, ‘சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலத்தை மீட்டிருக்கிறோம். மாற்று வீட்டுவசதியை ஏற்படுத்தித் தரும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்’ என்று தெரிவித்திருந்தாா்.
கோகிலே லேஅவுட் இடத்தை துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் நேரடியாக பாா்வையிட்டு குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். இந்நிலையில், முதல்வா் சித்தராமையா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கோகிலே லேஅவுட் பகுதியில் வீடிழந்தவா்களுக்கு பையப்பனஹள்ளியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு ஒதுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே, கோகிலே லேஅவுட் பகுதியில் முஸ்லிம்களின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டது தொடா்பாக பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை கருத்து தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு இந்திய வெளியுறவுத் துறை பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
கோகிலே லேஅவுட் பகுதியில் முஸ்லிம்களின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பாகிஸ்தான் கருத்து தெரிவித்துள்ளதை, கா்நாடக பாஜக கடுமையாக கண்டித்துள்ளது.
பாஜகவின் மூத்த தலைவரும், மத்திய இணை அமைச்சருமான ஷோபா கரந்தலஜே கூறுகையில், ‘கோகிலே லேஅவுட் பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகள் இடிக்கப்பட்டதற்கு பாகிஸ்தான் எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இது பல கருத்துகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. அப்படியானால், பாகிஸ்தான் கருத்துடன் காங்கிரஸ் ஒத்துப்போகிா?’ என கேள்வி எழுப்பினாா்.
எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக் கூறுகையில், ‘ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக வீடு கட்டியிருந்தவா்களுக்கு மாற்றுவீடு ஒதுக்கியிருப்பதன் மூலம் மினி பாகிஸ்தானை அமைக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்தவா்தான் மக்களிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்டு வீட்டுமனை கொடுத்துள்ளாா். கேரளத்தைச் சோ்ந்த முஸ்லிம்களுக்கு காங்கிரஸ் சலுகை காட்டுவது ஏன்?’ என்றாா்.