நிகழாண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தோ்தல்: கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா்

நிகழாண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தோ்தல்: கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா்
நிகழாண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தோ்தல் நடத்தப்படும் என்று கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து பெங்களூரில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: கா்நாடகத்தில் செயல்படும் நகா்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தோ்தலை நிகழாண்டு நடத்த மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் வட்ட ஊராட்சிகளுக்கான தோ்தல் மட்டுமல்லாது, கிரேட்டா் பெங்களூரு ஆணையத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 5 மாநகராட்சிகளுக்கும் தோ்தல் நடத்தப்படும்.
2025ஆம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் நல்லாட்சியை வழங்கியுள்ளது. உலக முதலீட்டாளா் மாநாடு, பெங்களூரு தொழில்நுட்ப மாநாடு, தோ்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றம், துங்கபத்ரா, கிருஷ்ணா மேலணை போன்ற நீா்ப்பாசனத் திட்டங்கள், காவிரி தொடா்பான மேக்கேதாட்டு அணை திட்டம் போன்றவற்றில் அரசு எடுத்துள்ள முக்கிய முடிவுகள் வரலாற்றில் கண்டிப்பாக பேசப்படும்.
மாநில மக்களுக்கு அளித்திருந்த வாக்குறுதிகளை காங்கிரஸ் அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. இவைதவிர, ஏற்கெனவே திட்டமிட்டுள்ள திட்டங்களை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவோம். 36 ஆண்டுகளாக சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருக்கிறேன். இந்த காலகட்டத்தில் பெங்களூரு வளா்ச்சிக்காக தற்போது நிறைவேற்றியுள்ளதை போன்ற திட்டங்களை இதுவரை யாரும் கொண்டுவந்ததில்லை.
மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடங்கிவைக்க வந்திருந்த பிரதமா் மோடி, பெங்களூரில் நடைபெற்றுள்ள வளா்ச்சிப் பணிகளுக்காக எங்களை பாராட்டினாா். காங்கிரஸ் அரசுக்கு, மத்திய அரசு நிதி வழங்காத நிலையிலும் இந்தியாவுக்கு மதிப்பை ஏற்படுத்தித்தரும் வகையில் பெங்களூரை வளா்த்திருக்கிறது. இந்த முயற்சியில் பெங்களூரு மக்களும் ஒத்துழைத்திருக்கிறாா்கள்.
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் நடக்காமல் பாதுகாப்பு வழங்கிய காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இதற்காக உள்துறை அமைச்சா் ஜி. பரமேஸ்வரையும் பாராட்ட வேண்டும் என்றாா்.