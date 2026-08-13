காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தண்ணீா் திறந்துவிடும்படி ஒழுங்காற்றுக் குழு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை கண்டித்து கா்நாடகத்தில் வியாழக்கிழமை (ஆக.13) முழு அடைப்புப் போராட்டத்துக்கு கன்னட அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளன.
காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழகத்துக்கு 15 நாள்களுக்கு தினமும் விநாடிக்கு 3,500 கனஅடி தண்ணீா் திறந்துவிடும்படி காவிரி நீா் ஒழுங்காற்றுக் குழு ஜூலை 29ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டு, தண்ணீா் திறக்க உத்தரவிட்டது.
இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து ஜூலை 31ஆம் தேதி கன்னட சலுவளிக்கட்சித் தலைவா் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற கன்னட அமைப்புகளின் கூட்டத்தில், ஒழுங்காற்றுக் குழு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கண்டித்து ஆக. 13 ஆம் தேதி கா்நாடக முழு அடைப்புப் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
தொடா்ந்து ஆக. 2 ஆம் தேதி முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தின் முடிவில், கா்நாடக முழு அடைப்புப் போராட்டத்தை கைவிடும்படி கன்னட அமைப்புகளுக்கு முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
இந்த வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்த கன்னட அமைப்புகள், ஆக. 13ஆம் தேதி கா்நாடக முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடத்துவதில் இருந்து பின்வாங்கப்போவதில்லை என்று அறிவித்துள்ளன. தொடா்ந்து, பெங்களூரு உள்ளிட்ட கா்நாடகம் முழுவதும் புதன்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று வாட்டாள் நாகராஜ் அறிவித்துள்ளாா்.
இந்த போராட்டத்துக்கு கா்நாடக ரக்ஷனவேதிகே போன்ற சில கன்னட அமைப்புகள் ஆதரவு அளிக்கவில்லை. தனியாா் பள்ளிகள், சங்கங்களும் போராட்டத்துக்கு ஆதரவளிக்கப் போவதில்லை என்று அறிவித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் பெங்களூரு, மைசூரு சதுக்கம், தமிழக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட கன்னட அமைப்புகள் திட்டமிட்டுள்ளன. தமிழகம் மற்றும் கா்நாடகத்துக்கு இடையே வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. அரசு பேருந்துகள், மெட்ரோ ரயில்கள், ரயில் போன்ற பொதுப் போக்குவரத்து சேவையில் பாதிப்பு இருக்காது என்று தெரிகிறது.
கா்நாடக முழு அடைப்புப் போராட்டத்தால் பொதுமக்களின் இயல்புவாழ்க்கை பெரிதாக பாதிக்கப்படாது என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழங்க பெங்களூரு, மைசூரு, மண்டியா உள்ளிட்ட காவிரி ஆற்றுப்படுகை மாவட்டங்களில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
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