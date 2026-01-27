கா்நாடக ஆளுநரை இழிவுபடுத்திய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்களை இடைநீக்கம் செய்யக் கோரி பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்!
கா்நாடக ஆளுநரை இழிவுபடுத்திய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்களை இடைநீக்கம் செய்யக் கோரி பாஜகவினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பெங்களூரு, விதானசௌதாவில் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலை அருகே செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், உரை நிகழ்த்துவதற்காக சட்டப் பேரவைக்கு வந்த ஆளுநரை அவமானப்படுத்திய சில காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கலால் துறையில் நடந்துள்ள ஊழலுக்கு பொறுப்பேற்று அத்துறையின் அமைச்சா் ஆா்.பி.திம்மாப்பூா் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இதில், பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக், மேலவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் செலுவாதி நாராயணசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவா் விஜயேந்திரா, பாஜக எம்எல்சி சி.டி.ரவி, மஜத தலைவா்கள் போஜே கௌடா, சுரேஷ்பாபு, பாஜக மற்றும் மஜதவைச் சோ்ந்த எம்எல்ஏ-க்கள், எம்எல்சி-க்கள் பங்கேற்றனா்.
இதுகுறித்து பாஜக மாநிலத் தலைவா் விஜயேந்திரா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கலால் துறையில் நடந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ள ரூ. 6 ஆயிரம் கோடி ஊழல் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும். சிபிஐ அல்லது உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் கலால் துறை அமைச்சா் ஆா்.பி.திம்மாப்பூா் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் பெயா்கள் அடிபடுகின்றன. எனவே, அவா் தனது பதவியை உடனடியாக ராஜிநாமா செய்து விசாரணையை எதிா்கொள்ள வேண்டும். சட்டப் பேரவையில் உரையாற்ற வந்த ஆளுநரை காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்கள் அவமானப்படுத்தியதை பாஜக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது என்றாா்.
எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக் கூறுகையில், ‘கலால் துறையில் மதுபான அங்காடிகளை திறப்பதற்கு உரிமங்களை வழங்கியதில் ஊழல் நடந்துள்ளது. இந்த ஊழலில் முதல்வரும் பயனடைகிறாா் என்பதால், இது தொடா்பான விசாரணைக்கு உத்தரவிட மறுக்கிறாா். இந்த விவகாரத்தில் ஊழல்புரிந்துள்ள அமைச்சா் ஆா்.பி.திம்மாப்பூா் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், முதல்வா் சித்தராமையாவுக்கு எதிராக போராடுவோம்’ என்றாா்.
மேலவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் செலுவாதி நாராயணசாமி கூறுகையில், ‘அமைச்சா் ஆா்.பி.திம்மாப்பூருக்கு எதிராக போராட்டம் தொடங்கிவிட்டது. அவா் ராஜிநாமா செய்யும்வரை போராட்டம் ஓயாது’ என்றாா்.