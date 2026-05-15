சநாதனம் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள கருத்தை பாஜக கடுமையாக விமா்சித்துள்ளது.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் பேசிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பாஜக தேசிய அமைப்புச் செயலாளா் பி.எல்.சந்தோஷ், அலெக்ஸாண்டா், கோரி, கஜினி, கில்ஜி, பிரிட்டிஷ், பிரெஞ்ச், கம்யூனிஸ்டுகளால் சனாதனத்தை அழிக்க முடியவில்லை. தனது குடும்பத்தினரையே தனது சிந்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவைக்க முடியாத ஒருவா், சனாதனத்தை அழிப்பதாக வந்திருக்கிறாா். பாரதமும், சனாதனமும் காலத்தால், தலைமுறைகளால் அழிக்க முடியாதவையாக நிலைத்துள்ளன என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
இவரது கருத்துக்கு சமூக வலைதளத்தில் ஆதரவாகவும், எதிா்ப்பாகவும் பலா் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’-என்பதுதான் எங்கள் வழி! - உதயநிதி ஸ்டாலின்
பேரவையில் பதிலளிக்காமல் வீட்டுக்குச் சென்று முதல்வர் விஜய் அறிக்கை! - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி பதிலடி!
முதல்வர் விஜய்யும் நானும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள்; ஆனால், திமுகதான் சீனியர் - உதயநிதி ஸ்டாலின்
மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்தார் முதல்வர் விஜய்! வரவேற்ற உதயநிதி!!
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு