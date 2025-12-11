ரூ.480 கோடியில் குழந்தைகள் உயா் சிறப்பு மருத்துவமனை: விரைவில் கட்டுமானப் பணி
சென்னை, கிண்டியில் ரூ.480 கோடி மதிப்பில் குழந்தைகளுக்கான உயா் சிறப்பு மருத்துவமனையை அமைப்பதற்காக விரைவில் முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டவுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சாா்பில் சென்னை, வெங்கடாபுரம் திட்ட பகுதியில் ரூ.2.59 கோடி மதிப்பில் குடியிருப்பு புனரமைப்பு பணிகளை அவா் வியாழக்கிழமை தொடக்கி வைத்தாா்.
அதன் பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:
மாநிலம் முழுவதும் நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சாா்பில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கட்டடங்களுக்கு பதிலாக புதிய குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, சைதாப்பேட்டையில் 1,800 வீடுகள், கோட்டூா்புரத்தில் 522 வீடுகளுக்கான கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இவை விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும்.
அதேபோன்று, வேளச்சேரி சா்தாா் வல்லபபாய் படேல் சாலை முதல் குருநானக் கல்லூரி வரை 3.2 கி.மீ. தொலைவுக்கு ரூ.320 கோடி மதிப்பில் பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது. மேலும், சைதாப்பேட்டையில் இருந்து தேனாம்பேட்டை வரையிலான ரூ.621 கோடி செலவில் பாலம் அமைக்கும் பணி விரைவில் முடிவடைந்து திறக்கப்பட உள்ளது.
சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் கிண்டி உயா் சிறப்பு மருத்துவமனை, முதியோா் நல மருத்துவமனை ஆகியவை திறக்கப்பட்டதன் மூலம் பொது மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனா். அதே வளாகத்தில், ரூ. 480 கோடி மதிப்பில் குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்க ஒப்பந்தப் பணி முடிவடைந்துள்ளது. விரைவில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டவுள்ளாா் என்றாா் அவா்.