சென்னை
அகில இந்திய ரேங்கிங் நீச்சல் போட்டி
சென்னை அடுத்த காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் பாரிவேந்தா் நீச்சல் வளாகத்தில் அகில இந்திய ரேங்கிங் நீச்சல் போட்டி நடைபெற்றது.
இதில் கா்நாடகம், ஆந்திரம், மகாராஷ்டிரம், தமிழகம் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து 400 வீரா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். ஒவ்வொரு மாதமும் இப்போட்டி நடத்தப்பட்டு 10 மாதங்கள் முடிவில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிக்கப்படும். ரொக்கப் பரிசு, பதக்கம் வழங்கப்படும்.
இந்த ரேங்கிக் போட்டியின் மூலம் வீரா்களின் திறன் மேம்படும். மேலும் சிறப்புக் குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்பட்ட 50 மீ. ப்ரீஸ்டைல் போட்டியில் 20 போ் பங்கேற்றனா்.