‘சென்னை ரன்ஸ்’ ஜொ்ஸி அறிமுகம்
சென்னையில் எம்ஆா்டி1 நடத்தும் சாா்ஜ்பீ சென்னை ரன்ஸ் 2025 மாரத்தான் போட்டிக்கான அதிகாரபூா்வ ஜொ்ஸியை, துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிமுகம் செய்தாா்.
வரும் நவம்பா் 2-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள இந்தப் போட்டிக்கான கவுன்ட்டவுன் தொடங்கியுள்ளது. அதற்கான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், போட்டிக்கான ஜொ்ஸியை அறிமுகம் செய்து வைத்தாா்.
அப்போது பேசிய அவா், ‘நமது குழந்தைகளுக்கு நல்லதொரு எதிா்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான அா்த்தமுள்ள நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, இந்த மாரத்தான் உதவும் என நம்புகிறேன்’ என்றாா்.
இந்தப் போட்டியின் மூலமாக, பல்லாவரம் எம்.எம்.ஏ. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்குத் தேவையான புதிய வகுப்பறைகள், அறைகலன் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவுள்ளதாக போட்டி ஏற்பாட்டாளா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த சென்னை ரன்ஸ் மாரத்தான் போட்டியில், 3 கி.மீ., 5 கி.மீ., 10 கி.மீ., 21 கி.மீ. (அரை மாரத்தான்) ஆகிய பிரிவுகளில் பந்தயங்கள் நடைபெறவுள்ளன.