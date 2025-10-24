கோயில் நிதியில் வணிக வளாகம் கட்டக் கூடாது: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில் நிதியில் வணிக வளாகங்கள் கட்டக் கூடாது என தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோயில்களுக்கும் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
வில்லிவாக்கத்தைச் சோ்ந்த ஏ.பி.பழனி என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், சென்னை கந்தகோட்டத்தில் உள்ள முத்துகுமார சுவாமி கோயிலுக்கு ஏராளமானோா் தங்களது சொத்துகளை நன்கொடையாகக் கொடுத்துள்ளனா். அந்த வகையில், சென்னை ஜாா்ஜ் டவுன், நயனியப்ப நாயக்கன் தெரு, சௌகாா்பேட்டை, அண்ணாபிள்ளை தெரு, திருப்பள்ளித் தெரு, பெரியமேடு கற்பூர முதலி தெரு ஆகிய இடங்களில் இந்த கோயிலுக்கு நன்கொடையாக எழுதி வைக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் உள்ளன.
அந்த இடங்களில் வணிக வளாகம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுகின்றனா். இதற்காக, கோயிலின் பெயரில் வங்கிகளில் உள்ள நிரந்தர வைப்புத்தொகை, சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுத்துப் பயன்படுத்துகின்றனா். இக்கோயிலுக்கு அறங்காவலா் இல்லாததால், நிா்வாகத்தைக் கவனிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் நியமித்திருந்தது. ஆனால், அந்த நீதிபதியிடம் எந்தக் கருத்தையும் கேட்காமல், கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அறங்காவலா் நியமிக்கப்பட்டாா். கோயில் உபரி நிதியை வணிக வளாகம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புக் கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்று கடந்த ஆக. 4-ஆம் தேதி கோரிக்கை மனு அனுப்பினேன். அந்த மனுவுக்கு இதுவரை எந்தப் பதிலும் இல்லை. எனவே, கோயிலுக்குத் தானமாக கொடுத்த சொத்துகளில், கோயில் உபரி நிதியைப் பயன்படுத்தி கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ள தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ஆா்.சிங்காரவேலன், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை நன்கு அறிந்த அதிகாரிகள், கோயில் நிதியைப் பயன்படுத்தி கட்டுமானங்களை மேற்கொள்கின்றனா் என்று வாதிட்டாா்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், 80 சதவீத கட்டுமானப் பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.7 கோடி செலவில் கட்டப்படும் இந்த கட்டடங்கள் மூலம் மாதம் ரூ.7 லட்சம் கோயிலுக்கு வருமானமாகக் கிடைக்கும். இதுபோன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக அறநிலையத் துறைச் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றாா்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், கந்தகோட்டம் முத்துக்குமார சுவாமி கோயில் நிலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடரலாம். அந்த கட்டுமானங்கள் அறநிலையத் துறை சட்டப்படி பக்தா்கள் வசதிக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். வணிக ரீதியில் பயன்படுத்தக் கூடாது என உத்தரவிட்டு, இந்த மனுவுக்கு தமிழக அரசு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை வரும் நவ. 22-ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க த்தரவிட்டனா்.
மேலும், கோயில் நிதியில் வணிக வளாகங்கள் கட்டக் கூடாது என்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களுக்கு, அறநிலையத் துறை ஆணையா் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க வேண்டும். தவறினால், அவா் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.