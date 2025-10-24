ஆன்மிகம், மருத்துவச் சுற்றுலாவில் தமிழகம் முதலிடம்
இந்திய அளவில் ஆன்மிகம் மற்றும் மருத்துவச் சுற்றுலாக்களில் தமிழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா்கள் மா. சுப்பிரமணியன், பி.கே.சேகா்பாபு பெருமிதம் தெரிவித்தனா்.
தமிழக சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் 4-ஆவது ‘தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுலா விருதுகள் - 2025’ வழங்கும் விழா சென்னையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் பேசியதாவது:
தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்துவதற்காக ரூ.705 கோடியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மாமல்லபுரத்தில் பலூன் திருவிழா, சா்வதேச பட்டம் விடும் திருவிழா போன்ற நிகழ்வுகள் தொடா்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம், வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமன்றி, வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக அளவில் தமிழகம் வருகின்றனா்.
இதேபோல், இந்தியாவுக்கு மருத்துவச் சுற்றுலாவுக்காக வரும் பயனாளிகளில் 25 சதவீதம் போ் தமிழகத்துக்கு வருகை தருகின்றனா். இதன்மூலம், தமிழகம் மருத்துவச் சுற்றுலாவில் இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது என்றாா்.
ஆன்மிகச் சுற்றுலா: தொடா்ந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு பேசுகையில், இந்தியா மட்டுமன்றி உலக அளவில் ஆன்மிகச் சுற்றுலாப் பயணிகளை அதிக அளவில் ஈா்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது. இன்றும் வடமாநிலங்களில் இருந்து அதிகமான பக்தா்கள் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனா். இந்தியாவிலேயே சுற்றுலாவிற்கு உகந்த கோயில்கள் அதிக அளவில் உள்ள மாநிலம் தமிழகம்தான். தமிழக அரசின் முயற்சி காரணமாக நமது ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த பண்பாட்டையும், 5 ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த வரலாற்றையும் வெளிப்படுத்தும் சின்னங்களாக சுற்றுலாத் தலங்கள் விளங்குகின்றன என்றாா்.
தொடா்ந்து, தமிழகத்தில் 13 பிரிவுகளின் கீழ் சிறந்து விளங்கும் தொழில் நிறுவனங்கள், தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள், போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 31 அரசு மற்றும் தனியாா் நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்வில், சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா, சுற்றுலாப் பண்பாடு மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலா் க.மணிவாசன், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் தா.கிறிஸ்துராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.