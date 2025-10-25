சென்னை
கந்த சஷ்டி விழா: இன்று தாம்பரம் - திருநெல்வேலி இடையே சிறப்பு ரயில்
கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, தாம்பரம்-திருநெல்வேலி இடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 26) இரவு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் சனிக்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பு: கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் தாம்பரத்திலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. தாம்பரத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 26) இரவு 11.35 மணிக்கு புறப்படும் அந்த ரயில் (எண் 06135), திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு திருநெல்வேலி சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் திருச்செந்தூரிலிருந்து வரும் 27- ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண் 06136) செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.