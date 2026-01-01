வெளியுறவு அமைச்சகத்தைக் கொண்ட ஜவாஹா்லால் நேரு பவனின் தீ பாதுகாப்பு புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம் நிராகரிப்பு: தீயணைப்புத் துறை நடவடிக்கை
வெளியுறவு அமைச்சகத்தைக் கொண்ட ஜவாஹா்லால் நேரு பவனின் தீ பாதுகாப்பு புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பத்தை தில்லி தீயணைப்புத் சேவைகள் துறை நிராகரித்துள்ளது, முன்னா் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் சரிசெய்யப்படவில்லை என்று அது கூறியுள்ளது.
தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் டிசம்பா் 23 அன்று வளாகத்தை ஆய்வு செய்தனா். அவா்கள் முன்னா் குறிப்பிட்ட குறைபாடுகள் சரிசெய்யப்படவில்லை என்பதைக் கண்டறிந்தனா்.
’மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, தீ பாதுகாப்பு சான்றிதழைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தை இந்தக் கட்டத்தில் பரிசீலிக்க முடியாது என்றும் மேலும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. தேவையான தீ பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இல்லாத நிலையில் வளாகத்தின் ஆக்கிரமிப்பு உரிமையாளா் / ஆக்கிரமிப்பாளரின் ஆபத்திலும் பொறுப்பிலும் இருக்கும்’ என்று தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் துறை டிசம்பா் 30 அன்று அனுப்பிய செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அந்தத் தகவலின்படி, அதிகாரிகள் ஜனவரி 2025-இல் வளாகத்தை ஆய்வு செய்து பல குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்தனா். குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடும் தகவல்தொடா்பின் நகலும் கடிதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் போது, அடித்தளத்தில் தீ சோதனை கதவு கண்ணாடி உடைந்திருப்பதும், சில இடங்களில் கதவு மூடுவது அகற்றப்பட்டிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது என்று முந்தைய தகவல்தொடா்பு தெரிவிக்கிறது.
மேலும், மின்சார தண்டு சீல் வைக்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் அடித்தளத்தில் உள்ள புகை மேலாண்மை அமைப்பு செயல்படவில்லை. மேலும், கண்டறிதல் அமைப்புடன் ஒருங்கிணைக்கப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.
’அடித்தளத்தில், காற்றோட்டம் தண்டுக்கு மேலே தெளிப்பான்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை குழாய்க்கு கீழே குறைக்கப்பட வேண்டும். வெளியீட்டுப் பலகை அடித்தளத்தில் போதுமானதாக இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டது’ என்று அந்தத் தகவல் தொடா்புத் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குறைபாடுகள் சரிசெய்யப்படாததால், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுகிறது என்று தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் துறை தெரிவித்துள்ளது. வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் வலைத்தளத்தின்படி, ஜவாஹா்லால் நேரு பவன் கிட்டத்தட்ட 60,000 சதுர மீட்டா் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்துள்ள ஒரு பிரமாண்டமான சிவப்பு மணற்கல் வளாகமாகும்.
இந்தக் கட்டடம் மூன்று ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மூன்று தளங்களில் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஐந்து தளங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படுகின்றன.
நான்கு தனித்துவமான மண்டலங்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பிரத்யேக நுழைவாயிலைக் கொண்டுள்ளன. இந்த இடங்கள் ஒன்றாக, அமைச்சகத்தின் பல முக்கிய துறைகளுக்கு இடமளிக்கின்றன.
எரிசக்தி பாதுகாப்பு கட்டடக் குறியீட்டை (இசிபிசி) பின்பற்றும் முதல் அரசு வசதி இதுவாகும். மேலும் பசுமைக் கட்டட சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது.