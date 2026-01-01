சென்னையில் கோயில்கள், தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு
ஆங்கிலப் புத்தாண்டையொட்டி சென்னையில் உள்ள கோயில்கள், தேவாலயங்களில் வியாழக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பக்தா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.
திருப்பதி தேவஸ்தான கோயிலில்... சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தான கோயிலில் புத்தாண்டு சிறப்பு வழிபாட்டில் திரளான பக்தா்கள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.
வடபழனி முருகன் கோயிலில்... வடபழனி முருகன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. உற்சவருக்கு ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதிகாலை முதல் பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனா். புத்தாண்டையொட்டி நடிகா் சிவகாா்த்திகேயன் தனது மனைவி ஆா்த்தியுடன் வடபழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் செய்தாா்.
அஷ்டலட்சுமி கோயிலில்... பெசன்ட் நகரில் அமைந்துள்ள அஷ்டலட்சுமி கோயிலில், அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டு, ஆதிலட்சுமி, தான்யலட்சுமி, தைரிய லட்சுமி ஆகிய சந்நிதிகளில் அா்ச்சனை செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அஷ்ட லட்சுமிகளையும் தரிசித்தபின், மற்ற சந்நிதிகளை பக்தா்கள் தரிசித்து சென்றனா்.
மயிலாப்பூா் கபாலீசுவரா் கோயில்... மயிலாப்பூா் கபாலீசுவரா் கோயில், திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பாா்த்தசாரதி கோயில், புரசைவாக்கம் கங்காதீசுவரா் கோயில், சீனிவாசப் பெருமாள் கோயில், கோயம்பேட்டில் உள்ள குறுங்காலீஸ்வரா் கோயில், பாடி திருவல்லீஸ்வரா் சிவன் கோயில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோயில்... புகா் பகுதிகளில் உள்ள திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோயில், திருவொற்றியூா் வடிவுடையம்மன் கோயில், மாங்காடு காமாட்சியம்மன் கோயில் உட்பட அனைத்து கோயில்களிலும் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. சிறப்பு மலா் அலங்காரங்களும் செய்யப்பட்டிருந்தன. அனைத்து கோயில்களிலும் அதிகாலை முதலே பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனா்.
சாந்தோம் பேராலயத்தில்... சாந்தோம் பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலியும் புத்தாண்டு ஆராதனையும் நடந்தன. இதில் ஏராளான கிறிஸ்தவா்கள் புத்தாடை அணிந்து உற்சாகமாகக் கலந்துகொண்டனா். இதேபோல், பெசன்ட் நகா் அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலம், மயிலாப்பூா் பிரகாச மாதா ஆலயம் (லஸ் சா்ச்), ராயப்பேட்டை காணிக்கை அன்னை ஆலயம், எழும்பூா் திரு இருதய ஆண்டவா் திருத்தலம், புதுப்பேட்டை புனித அந்தோணியாா் ஆலயம், பாரிமுனை தூய மரியன்னை இணை பேராலயம், பரங்கிமலை புனித தோமையாா் ஆலயம் உள்ளிட்ட தேவாலயங்களில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி நிறைவேற்றப் பட்டது. ஆலயத்துக்கு வந்திருந்தவா்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டனா்.