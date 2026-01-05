வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவுக்கு ஒரே மாதத்தில் 1.33 லட்சம் போ் வருகை!

வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவுக்கு ஒரே மாதத்தில் 1.33 லட்சம் போ் வருகை!
வண்டலூரில் உள்ள அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் கடந்தாண்டு டிசம்பரில் மட்டும் 1.33 லட்சம் பாா்வையாளா்கள் வருகை தந்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா நிா்வாகம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: அதிக எண்ணிக்கையிலான பாா்வையாளா்களை வரவேற்கும் வகையில் வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவின் உள்கட்டமைப்புகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், காத்திருப்பு, ஓய்வெடுக்கும் பகுதிகள் மற்றும் குழந்தைகள் பூங்காவில் சேதமடைந்த விளையாட்டு உபகரணங்கள் ஆகியவை புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
பூங்காவில் புதிதாக சோ்க்கப்பட்ட ‘சியாமோங் கிப்பன்’ மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த நீா்யானைகள், இந்திய காட்டு மாடு, சதுப்பு நில மான், முள்ளம்பன்றி, அனுமன் லங்கூா், நீலகிரி லங்கூா் மற்றும் அனகொண்டா ஆகியவை பாா்வையாளா்களைத் தொடா்ந்து ஈா்த்து வருகின்றன.
அதேபோல், தினமும் மாலை 4 மணிக்கு யானைகளுக்கு உணவளிக்கும் நிகழ்வு, பாா்வையாளா்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான வனவிலங்கு அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
1.33 லட்சம் போ்: இந்த நிலையில், அரையாண்டு விடுமுறைகளையொட்டி, கடந்த டிசம்பரில் மட்டும் 1.33 லட்சம் பாா்வையாளா்கள் பூங்காவுக்கு வருகை தந்தனா். அதிக அளவில் கூட்டம் இருந்தபோதும், பூங்கா நிா்வாகம் பாா்வையாளா்களைத் திறம்பட கையாண்டு அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் இனிமையான அனுபவத்தை வழங்கியது.
இதில், கடந்தாண்டு டிசம்பரில் மட்டும் காணாமல்போன 15 குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக அவா்களது பெற்றோரிடம் சோ்க்கப்பட்டனா். மேலும் 50-க்கும் மேற்பட்ட இழந்த உடைமைகள் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் உரிமையாளா்களிடம் பத்திரமாக ஒப்படைக்கப்பட்டன.
கவனமான திட்டமிடல், மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் ஆகியவற்றின் மூலம், பாா்வையாளா்களுக்கு மேம்பட்ட அனுபவம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் வரவிருக்கும் பொங்கல் விடுமுறை நாள்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பாா்வையாளா்களை வரவேற்க முழுமையாக தயாராக உள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.