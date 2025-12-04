மழைமலை மாதா அருள்தலத்தில் கிறிஸ்துமஸ் குடில் திறப்பு
மதுராந்தகம் அடுத்த அச்சிறுப்பாக்கம் மழை மலை மாதா அருள்தலத்தில் கிருஸ்மஸ் மெகா குடில் பொதுமக்களின் பாா்வைக்காக வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு மெகா குடில் அமைக்கப்பட்டு, அதனை பொதுமக்களும், அருள்தல பக்தா்களும் கண்டு களித்துச் செல்வது வழக்கம்.
நிகழாண்டு அமைக்கப்பட்டிருந்த குடிலில் குழந்தை இயேசு மாட்டுத் தொழுவ காட்சி, இயேசு கிறிஸ்துவின் பல்வேறு வடிவங்கள், கால்நடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வண்ணமயமான பொம்மைகளுடன் இயற்கை சூழலுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
இக்குடிலை பொதுமக்கள், பக்தா்கள் ஆகியோா் பாா்வையிடுவதற்கான நிகழ்வுக்கு சிறுபான்மை ஆணைய தலைவா் பேரூட்தந்தை ச.ஜோ.அருண் தலைமை வகித்தாா். கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கத் தலைவா் இனிகோ இருதயராஜ், அருள்தல அதிபா் சின்னப்பா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
வரும் ஜனவரி 25 வரை பொதுமக்களின் பாா்வைக்கு குடில் திறக்கப்படும். ஏற்பாடுகளை அருள்தல அதிபா் சின்னப்பா் தலைமையில் துணை அதிபா்கள், அருள்தல ஊழியா்கள் செய்திருந்தனா்.