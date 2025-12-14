இலவச மூக்கு கண்ணாடிகள் அளிப்பு
மதுராந்தகம்: சென்னை ஷோபா பதம் சலானி பவுண்டேஷன் மற்றும் ராஜன் கண் மருத்துவமனையின் சாா்பாக நடைபெற்ற இலவச கண் சிகிச்சை முகாமில் பங்கேற்ற 103 நோயாளிகளுக்கு இலவச மூக்கு கண்ணாடிகள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
கடந்த நவம்பா் 29-இல் நடைபெற்ற முகாமில் பங்கேற்ற நோயாளிகளில் 19 நோயாளிகளுக்கு கண்புரை அறுவை சிகிச்சை, 103 நபா்களுக்கு இலவச மூக்கு கண்ணாடிகள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல் இந்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது. நிகழ்வுகளுக்கு பவுண்டேஷன் நிறுவனா் ஷோபா தலைமை வகித்தாா். இயக்குநா் சுவப்னா பவான் கோச்சாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
கண் மருத்துவா்கள் சந்தோஷ், பிரியவா்ஷினி, பவுண்டேஷன் நிா்வாகிகள் சி.இஷான், எம்.ஆதித், ஏ.பிரதான் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை சென்னை ஷோபா பதம் சலானி பவுண்டேஷன் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.