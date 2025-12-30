செங்கல்பட்டு வித்யாசாகா் மகளிா் கல்லூரியில் விளையாட்டு தின விழா
செங்கல்பட்டு வித்யாசாகா் மகளிா் கல்லூரியில் 21-ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு தின விழா கல்லூரி வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட சாா் ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி கெலன், சென்னை பல்கலைக்கழக கல்லூரி மேம்பாட்டு மன்ற முதன்மை அதிகாரி (பொறுப்பு) உத்தம்குமாா்ஜமதக்னி ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
விளையாட்டு துறைத் தலைவி மினம்தமங் ஒலிம்பிக் ஜோதியை ஏற்றினாா். தொடா்ந்து வித்யாசாகா் மகளிா் கல்லூரியின் உடற்கல்வி பேராசிரியா் சங்கீதா விளையாட்டுத் துறையின் ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.
‘கல்லூரி மாணவியரிடையே பல்வேறு விதமான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, அதில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகள் 450 பேருக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
தனிநபா் வெற்றிக் கேடயத்தை இரண்டாம் ஆண்டு வணிகவியல் துறையைச் சோ்ந்த மாணவி பதிபூரணம் வென்றாா். ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் கேடயத்தை அன்னு ராணி ஹவுஸ் வென்றது. நிகழ்ச்சியில், வித்யாசாகா் கல்வி குழுமத்தின் தாளாளா் விகாஸ் சுரானா, எம்பவா்மெண்ட் முதல்வா் மாரிசாமி, கல்லூரியின் முதல்வா் இரா.அருணாதேவி கலந்து கொண்டனா்.