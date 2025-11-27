காா் கண்ணாடியை உடைத்து ரூ.13.38 லட்சம் கொள்ளை
அச்சிறுப்பாக்கம் பஜாா் வீதியில், வியாழக்கிழமை நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரின் கண்ணாடியை உடைத்து அதில் இருந்த ரூ.13.38 லட்சத்தை மா்ம நபா்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனா்.
செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள நெம்மேலி பகுதியைச் சோ்ந்த அப்துல்காதா் சேக்தாவூத் (வயது 45). இவா் அச்சிறுப்பாக்கம் அருகே அசையா சொத்தை பதிவு செய்ய ரூ 13.38 லட்சம் தொகையை பையில் வைத்துக் கொண்டு காரில் வியாழக்கிழமை அச்சிறுப்பாக்கம் சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்துக்கு வந்தாா்.
காரை சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு, பதிவுத்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்றாா். சிறிது நேரத்துக்கு பின் வந்து பாா்த்தபோது காரின் இடதுபக்க கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் பணம் வைக்கப்பட்டிருந்த பையை மா்ம நபா்கள் கொள்ளை அடித்து சென்றிருப்பதை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்த சேக் தாவூத், அச்சிறுபாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
மதுராந்தகம் டிஎஸ்பி செ.செந்தில்குமாா் மற்றும் ஆய்வாளா் தன்ராஜ் ஆகியோா் சென்று விசாரணை செய்தனா். சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம், பஜாா் வீதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.