Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
செங்கல்பட்டு

மதுராந்தகம் அருகே கிணற்றில் விழுந்து: பாட்டி, பேரன், பேத்தி என 3 போ் உயிரிழப்பு

மதுராந்தகம் அருகே கிணற்றில் விழுந்து பாட்டி, பேரன், பேத்தி என 3 போ் பலி...

News image

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுராந்தகம் அடுத்த சிலாவட்டம் கிராமத்தில் பாட்டியுடன் கிணற்றில் துணி துவைக்க சென்ற பேரன், பேத்தி உள்ளிட்ட பேரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனா்.

மதுராந்தகம் அடுத்த சிலாவட்டம் கிராமத்தை சோ்ந்த ருத்திரகுமாா். இவரது மனைவி சாந்தி (60) இவரது பேரன் தஷ்வந்த் (13). இவா் இங்குள்ள பள்ளியில் 7-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். பேத்தி கெளசிகா (11). இவா் 6-ஆம் வகுப்பினை படித்து வந்தாா். சனிக்கிழமை சாந்தி வீட்டிலிருந்து துணிகளை துவைக்க அருகில் இருந்த கிணற்றுக்கு சென்றாா். அப்போது பேரன் தஷ்வந்த், பேத்தி கெளசிகா ஆகியோா் அவருடன் ஒடிவந்தனா். அப்போது குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருந்தபோது இருவரும் தவறி கிணற்றுக்குள் விழுந்தனா். அவா்கள் இருவரையும் காப்பாற்ற சாந்தியும் கிணற்றில் குதித்துள்ளாா்.

அப்போது 3 பேரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்த மதுராந்தகம் தீயணைப்பு வீரா்கள் வந்து கிணற்றில் இறந்து கிடந்த 3 பேரின் உடல்களை மீட்டனா். இதுகுறித்து மதுராந்தகம் போலீசாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கிணற்றில் தவறி விழுந்து தோழிகளான பள்ளி மாணவிகள் உயிரிழப்பு

கடன் தொல்லை: 2 குழந்தைகளுடன் தாய் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை

மரம் விழுந்து மின்கம்பங்கள் சேதம்!

கிணற்றில் தவறி விழுந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு