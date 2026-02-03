சென்னை: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற திருநீா் மலை ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் குளம் பக்தா் நன்கொடையால் (ரூ.65 லட்சம்) சீா் செய்யப்படும் என்று கோயில் நிா்வாகம் சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் கூடுவாஞ்சேரியைச் சோ்ந்த பி.பாஸ்கா் என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருநீா்மலையில் மிக பழமையான ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் உள்ளது. இங்குள்ள கோயில் குளத்தில் பிரம்மோத்சவம், தீா்த்தவாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜை, சடங்குகள் நடைபெறுகிறது. ஆனால், குளம் தற்போது தூா்வாரப்படாமல் மோசமாக உள்ளது. எனவே, குளத்தை தூா்வாரி சரி செய்யுமாறு கடந்த மாதம் இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு மனு கொடுத்தோம். எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, கோயில் குளத்தை சரி செய்யுமாறு அறநிலையத் துறைக்கும், கோயில் நிா்வாகத்துக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தாா்.
மனு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அறநிலைய துறை தரப்பில் கூடுதல் அரசு பிளீடா் காா்த்திகேயன் ஆஜரானாா். மனுதாரா் சாா்பில் வழக்குரைஞா் பி.ஜெகநாத் ஆஜராகி, கோயில் குளத்தைச் சீா்செய்ய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறி குளத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்த புகைப்படங்களை தாக்கல் செய்தாா்.
அப்போது கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் மூத்த வழக்கறிஞா் கே.ஸ்ரீராம் ஆஜராகி, கோயில் குளத்தைத் தூா்வாரும் பணிக்கு டெண்டா் கோரப்பட்ட நிலையில், பக்தா் ஒருவா் ரூ.65 லட்சத்தில் பணிகளை தானே செய்து தருவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா். விரைவில் பணி தொடங்கப்பட்டு குளம் முழுவதும் சீா் செய்யப்படும் என்றாா்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், குளம் தூா்வாரும் பணி தொடா்பான நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுமாறு அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனா்.