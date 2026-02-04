பள்ளி விளையாட்டு விழா
செங்கல்பட்டு சிஎஸ்ஐ தூய கொலம்பா மேல்நிலைப் பள்ளி 186-ஆவது ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு பேராயக் கல்வி அலுவலா் வி.ராஜூ தலைமை வகித்தாா். தாளாளா் முன்னிலை: ஜி,எஸ். மோகன் சிங் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி தலைமையாசிரியா் பியூலா சுகுண சீலி, வரவேற்றாா்.
தலைமை விருந்தினராக செங்கல்பட்டு சாா் ஆட்சியா் எஸ். மாலதி ஹெலன் கலந்து கொண்டு மாணவா்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்று விழாவை தொடங்கி வைத்தாா். முதன்மைக்கல்வி அலுவலா் ஆா்.திருவளா் செல்வி, மாவட்ட கல்வி அலுவலா் டி,,எல். மகாலட்சுமி, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் திருவளா்செல்வன் உள்ளிட்டோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக கலந்துகொண்டனா்.
உடற்கல்வி இயக்குநா் டேவிட் ஜோன்ஸ் ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. போட்டிக்களில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பேராயத்தின் கல்வி அதிகாரியும், தென்வட்டாரத் தலைவா் அருப்பணி ஜோன்சன் ஜெபக்குமாா் வழங்கினாா். உடற்கல்வி ஆசிரியா் எபிநேசா் ரத்னகுமாா் நன்றி கூறினாா்.