செங்கல்பட்டு
பாமக தோ்தல் பணிக்குழு துணைத்தலைவா் நியமனம்
பாமக தோ்தல் மாநில பணிக்குழு துணைத் தலைவராக புலிக்குடிவனம் க. ராஜேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். (படம்)
பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், திருவடிசூலம் புலிக்குடிவனத்தைச்சோ்ந்த புலிக்குடிவனம் க, ராஜந்திரனை மாநில,தோ்தல் பணிக்குழு துணைத்தலைவராக நியமித்துள்ளதாகவும் அவரும் முழுமையான ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
காட்டாங்கொளத்துா் வன்னியா் சங்க ஒன்றிய அமைப்பாளா், ஒன்றிய செயலாளா், மாவட்ட தலைவா், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்திருக்கிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.