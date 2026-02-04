5,347 பேருக்கு ரூ.13 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் அன்பரசன் வழங்கினாா்
Published on

மறைமலைநகா் நகராட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 5,347 பயனாளிகளுக்கு ரூ.13 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ. அன்பரசன் வழங்கினாா்.

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ நலத்திட்ட பயன்கள் மற்றும் புதிய பயனாளிகளுக்கு சமூக திட்ட பயன்கள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ‘ உங்களுடன் ஸ்டாலின் ‘ திட்டத்தின் கீழ் மாவட்டம் முழுவதும் 349 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 1,17,565 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. மேற்படி பெறப்பட்ட மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு 73,826 மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் 4,907 பயனாளிகளுக்கு முதியோா் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை, வேளாண்மை துறை, மாவட்ட தொழில் மையம், கூட்டுறவுத்துறை, ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை, எரிசக்தி துறை ஆகிய துறைகளின் கீழ் ரூ.13 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா்.

இதில், ஆட்சியா் தி.சினேகா, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் இ.கருணாநிதி, வரலட்சுமி மதுசூதனன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ் குமாா், சாா் ஆட்சியா் மாலதி ஹெலன், சாா் ஆட்சியா் (பயிற்சி) நல்லசிவம், மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் செம்பருத்தி துா்கேஷ், காட்டாங்குளத்தூா் ஒன்றியக் குழு தலைவா் உதயா கருணாகரன், மறைமலைநகா் நகா்மன்றத் தலைவா் ஜெ.சண்முகம், கூடுவாஞ்சேரி நகா்மன்ற தலைவா் எம்.கே.டி.காா்த்திக் தண்டபாணி, திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சி தலைவா் யுவராஜ், துணைத்தலைவா் சித்ரா கமலக்கண்ணன், தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு) பரிமளா, மற்றும் ஊரக, நகா்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.